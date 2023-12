Palermo, Gazzetta: “Corini in confusione e calendario duro. Parma e Pisa decisive?”

L'analisi della Rosea dopo l'ennesima sconfitta in campionato rimediata dal Palermo fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".

Mediagol ⚽️

"Palermo, più nero che rosa". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero dopo l'ennesima sconfitta in campionato rimediata fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". "Corini appare in confusione e il calendario si fa duro. Parma e Pisa sfide decisive?", si legge. Tra il pareggio di Terni ed il ko col Catanzaro, complici i risultati degli altri campi, il Palermo ha perso quattro posizioni, scivolando all'ottavo posto. Un calo continuo, numeri impietosi, con la squadra di Eugenio Corini che nelle ultime sette partite ha vinto soltanto una volta, perdendone quattro. Ciò nonostante, la società ha scelto di confermare la propria fiducia al tecnico di Bagnolo Mella.

"Sprofondato, involuto e con poche idee. E la sensazione che se ne trae è di grande confusione. La società conferma la fiducia a Corini, ma dal campo non arrivano buone notizie. Il Palermo è colato a picco ai margini della zona playoff. [...] Di questo passo la promozione sarà un vero e proprio miraggio. Tutto resta com’è nella speranza che la situazione possa risolversi, grazie a chi e come, però, non lo spiega nessuno. Eppure i numeri e i fatti sono lì davanti a tutti. [...] Il Palermo si sta accartocciando su se stesso senza che nessuno riesca a porvi fine, da Corini alla dirigenza", prosegue la Rosea.

Dalla condizione fisica, con i relativi infortuni muscolari, alla componente mentale: sono diversi i fattori che hanno portato al crollo. Con i giocatori che, "oltre ad avere perso smalto, sembrano avere smarrito anche lucidità". E "Corini ultimamente ci sta mettendo anche del suo", con il cambio di modulo che non ha sortito gli effetti sperati. Anzi. "Rivedere il proprio credo calcistico sa molto di tentativo estremo e nemmeno troppo convinto. Anche perché il rischio di disorientare definitamente la squadra è molto alto. [...] Il Palermo fa fatica, corre male e subisce sempre le accelerazioni degli avversari. Di contro non riesce mai a creare una situazione di superiorità perché non ha spinta sulle gambe. Non c’è giocatore che non venga sempre recuperato e che salti l’uomo, qualcosa vorrà pure dire", conclude il noto quotidiano.

Intanto, il calendario adesso si fa duro e le prossime sfide contro Parma e Pisa potrebbero diventare determinanti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.