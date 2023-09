Palermo, Gazzetta: “Avvio che profuma di Serie A. Corini cerca il poker di vittorie”

Dieci punti in quattro partite. Questo è lo score del Palermo nel primo scorcio della Serie B 2023-2024 , con la quinta giornata conclusasi lo scorso lunedì e ricordando il match casalingo con il Brescia valido per la seconda giornata ancora da recuperare per i siciliani. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla media punti dei rosanero che, continuando di questo passo, possono puntare con decisione il vertice della categoria.

Dopo l'iniziale pareggio a Bari, il Palermo ha incanalato una serie di tre successi consecutivi, ottenuti contro Reggiana, Feralpisalò e Ascoli, per un totale di dieci punti raccolti. A questo punto del campionato, nella passata edizione, il Frosinone vincitore del torneo si trovava a quota nove punti, mentre il Genoa, che poi sarebbe arrivato secondo, era a quota sette. La rosea ricorda anche la promozione del Lecce di tre anni fa, con i giallorossi di Fabio Lucioni fermi a quota cinque punti a questo punto della competizione. Tuttavia, alcune formazioni partite con il piede giusto, poi sono lentamente scivolate più in basso in classifica, mancando il treno della promozione. E' il caso del Brescia e del Benevento, come sottolinea il quotidiano, rispettivamente nel campionato passato e in quello targato 2021-2022.