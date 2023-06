Palermo: frenata Viviani, niente Ayè. Passi avanti per Lucioni. Coda e Bisoli…

Ma non solo; per la difesa, occhi sempre puntati su Ceccaroni del Venezia e Cistana del Brescia. Da scartare definitivamente, invece, il nome di Ayè. "Nessun contatto nemmeno per Massimo Coda. [...] Il suo nome è circolato nelle scorse ore, ma al momento non sembra essere nel taccuino del Palermo". In mezzo al campo, inoltre, si registrerebbe "una brusca franata per Mattia Viviani". Il classe 2000, reduce dalla retrocessione con il Benevento, sarebbe stato proposto al club di viale del Fante da suo agente, ma l'affare al momento sarebbe in stand-by. Mentre in cima alla lista dei desideri di Eugenio Corini c'è sempre Bisoli, che dopo la retrocessione in Lega Pro sembra pronto a lasciare il Brescia. "Su di lui c’è l’interesse di mezza Serie B che segue la vicenda in maniera attenta. Così come sta facendo il club rosanero che attende - dopo un primo positivo approccio - il momento giusto per capire quale sia la miglior mossa da fare", conclude il giornale.