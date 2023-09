Palermo-Feralpisalò, Amauri su Instagram: “Bello vedere lo stadio così vivo”

Tre a zero e buona la prima allo Stadio "Renzo Barbera". Un debutto in casa perfetto. Contro la Feralpisalò di mister Vecchi, i rosanero hanno conquistato l'intera posta in palio al termine di una prova autorevole e brillante davanti ad oltre 22 mila tifosi. Una partita senza storia, sprazzi di buon calcio, un successo che conferisce slancio, morale ed autostima in vista dei prossimi impegni ufficiali dopo la sosta. Tre le reti messe a segno da Roberto Insigne nel primo tempo, uscito anzitempo dal campo a causa di un guaio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni, da un ottimo Leo Stulac e dal neo-acquisto Federico Di Francesco nella ripresa. Nel finale anche un palo di Vasic.