Palermo: ecco quando esordirà in campo la nuova maglia Puma 2023/24

"Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale - spiega il Palermo FC sul proprio sito di riferimento -. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce. Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa".