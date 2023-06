Palermo, ecco Di Mariano: l’ex Lecce esce dal tunnel e corre verso il ritiro

Salvo spiacevoli sorprese, Di Mariano sarà a disposizione di Corini dal mese di agosto in poi. Nel prossimo campionato di Serie B il Palermo lotterà per ottenere la promozione in Serie A e per il nipote di Totò Schillaci si tratta di un qualcosa che "conosce molto bene per averla centrata con il Venezia e con il Lecce", si legge. Lo stop forzato del numero dieci rosanero ha privato il Palermo di una risorsa importante nella fase cruciale dell'appena trascorsa stagione agonistica. "Doversi fermare sul più bello non è stato un bene per lui e nemmeno per i rosanero, perché nonostante le critiche di una certa parte dei tifosi nei suoi confronti, il suo apporto Di Mariano lo aveva dato", chiosa il noto quotidiano.