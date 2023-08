Palermo, dopo 5 anni torna allo stadio il leader della Curva Nord Inferiore

Pasquale Minardi è tornato sulla balaustra della Curva Nord Inferiore per tifare Palermo.

La partita amichevole Palermo-Melita non è stata soltanto un test per la squadra di Corini, ma ha segnato anche il ritorno in curva del leader del gruppo ultras della Curva Nord Inferiore, storico fondatore del Borgo Vecchio Sisma, Pasquale Minardi.