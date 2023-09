Palermo, Di Mariano out a Venezia: equilibrio, sacrificio e qualità, perno per Corini

Corini sfida il Venezia di Vanoli ed il Palermo scende in campo per la prima volta in questa stagione senza Francesco Di Mariano nella lista dei convocati. Assenza pesante per la compagine rosanero

di Anthony Massaro

Corini prepara la partita contro il Venezia senza avere a disposizione l'esterno d'attacco di cui non ha mai fatto a meno in questa prima parte di stagione. Un totale di 473' minuti giocati per Francesco Di Mariano che, in quel del centro sportivo di Torretta, ha rimediato nella seduta di rifinitura di lunedì un risentimento muscolare all'adduttore. Infatti l'ex Lecce non sarà disponibile per il match di questa sera, così come Nicola Valente e Alessio Buttaro. Ben oltre la media in termini di presenze il classe 1996 che (considerando anche la scorsa stagione), su trentatré partite complessive da calciatore del Palermo, ha indossato la maglia da titolare in trenta occasioni, subentrando a gara in corso in sole tre circostanze e mettendo a segno quattro reti. Tante le assenze per infortunio, ma in percentuali è tra i più utilizzati.