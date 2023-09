Serie B, designazioni arbitrali 7ª giornata: Venezia-Palermo a Baroni, VAR-AVAR…

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma martedì sera al "Penzo".

Sarà Niccolò Baroni di Firenze l'arbitro di Venezia-Palermo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Federico Votta di Moliterno. Il quarto uomo sarà Andrea Ancora di Roma 1. Si rendono noti anche i nominativi di V.A.R. (Lorenzo Maggioni di Lecco) e A.V.A.R. (Giacomo Paganessi di Bergamo) che dirigeranno la gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, in programma martedì 26 settembre alle ore 20:30 allo Stadio "Per Luigi Penzo".