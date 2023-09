Serie B, Lega elogia pubblico di Palermo: “Ancora oltre ventimila tifosi allo stadio”

La Lega B ha pubblicato un comunicato tramite sul proprio sito web in cui è stato reso noto il numero totale di spettatori presenti nei dieci stadi della sesta giornata di Serie B . Record stagionale che conta oltre novantamila spettatori, con i ventiseimila del "Renzo Barbera" di Palermo in occasione della sfida contro il Cosenza che hanno contribuito. Seconda posizione per il "San Nicola" di Bari ed infine terzo il "Tardini" di Parma. Questo il comunicato:

“Record stagionale di pubblico per la Serie BKT con quasi 92mila spettatori sugli spalti per la 6a di campionato. Come al solito qualche stadio fa da traino, ma dappertutto si registrano numeri alti soprattutto in relazione alle medie solitamente registrate.