Venezia-Palermo, esodo rosanero al “Penzo”. Previsti oltre 400 tifosi rosanero

Il big match di questa settima giornata di Serie B , occasionalmente in turno infrasettimanale, è senz'altro quello tra Venezia e Palermo. Due formazioni ben attrezzate per puntare al vertice alto della categoria e che sono pronte a darsi battaglia nonostante i pochi giorni per recuperare la stanchezza dati gli impegni ravvicinati.

La tifoseria rosanero non farà mancare il proprio apporto nemmeno nella complicata trasferta allo stadio "Pier Luigi Penzo". Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, sono previsti al momento circa 420 tifosi a prendere il proprio posto nel settore ospiti dell'impianto arancioneroverde. Un numero più che sorprendente, considerando alcuni fattori come il prezzo elevato, 23 euro senza agevolazioni in base all’età o al genere, oltre che alle limitazioni per motivi di sicurezza. Infatti, come sottolinea il quotidiano "la vendita, attuata lo scorso mercoledì sul portale Vivaticket e disponibile fino alle 19 di oggi, era stata riservata dall’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive esclusivamente ai residenti in Sicilia in possesso della SiamoAquile Card".