Palermo, Corini verso la conferma del tridente a Venezia. Lund favorito su Aurelio

Il Palermo si prepara all'ostica trasferta allo stadio "Pier Luigi Penzo" contro il Venezia che, come i rosanero, è una delle candidate al vertice alto della Serie B. L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport si concentra anche sulla formazione che schiererà in campo il tecnico Eugenio Corini in questo anticipo del turno infrasettimanale in programma martedì alle 20.30.

Usciti dal terreno di gioco apparendo non al massimo delle condizioni contro il Cosenza, il Palermo può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Pigliacelli, Henderson e Insigne, tutti e tre disponibili per la sfida contro i lagunari. "Il portiere, al quale era stata applicata una fasciatura alla coscia, non desta preoccupazioni, così come il centrocampista scozzese, uscito per crampi, e l’attaccante napoletano, che ha rimediato un pestone", sottolinea la rosea. Nonostante ciò, Corini potrebbe comunque optare per alcuni cambi rispetto all'undici sceso in campo contro i calabresi, dati i pochi giorni di recupero tra una gara e l'altra.