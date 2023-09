Serie B, classifica post 6ª giornata: Como aggancia Palermo, Catanzaro sopra di uno

La sesta giornata di Serie B si è conclusa con i tre posticipi delle 16.15 della scorsa domenica che hanno visto la netta vittoria del Como contro il Cittadella che ha permesso alla compagine lariana di agganciare il Palermo, caduto invece nell'anticipo contro il Cosenza. Nonostante il Bari sia riuscito a riprendersi il pareggio contro il Catanzaro, i biancorossi non sono riusciti a ribaltare il match contro i calabresi, salendo a quota otto punti in classifica. I giallorossi di Vivarini, invece, sono riusciti a staccarsi dai rosanero di una lunghezza con undici punti totali. Saldamente al comando il Parma che è riuscita a rispondere alla Sampdoria. Quello tra Venezia e Palermo, in programma il prossimo martedì alle 20.30, sarà un big match fondamentale per tenere il passo ai piani alti della classifica.