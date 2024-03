Palermo, Delio Rossi: “Sfiorammo Champions League, squadra più forte allenata”

PALERMO- "Dal punto di vista tecnico e di potenziale la squadra più forte che ho allenato era Palermo dove sfiorammo la Champions League, perdendola solo all’ultima giornata, e andammo in Europa League. La squadra a cui sono più legato invece è la prima Salernitana della Serie C".

EPISODIO LJAJIC- "Col senno del poi dopo che le battaglie le hai combattute sono tutti bravi a fare generali. Secondo me le persone non devono vivere di rimpianti, ho avuto quello che mi sono meritato. Certo l’episodio di Ljajic mi ha tolto tanto, mi ha condizionato la carriera ma secondo me c’è tanto perbenismo e ipocrisia nel calcio, come ultimamente negli episodi di D’Aversa e Acerbi, perché se un gesto è sbagliato a livello pubblico lo è anche nel privato, invece hanno due valenze diverse".