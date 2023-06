Palermo: da Lucioni a Bisoli, le ultime. In difesa sprint per Ceccaroni

La trattativa per Lucioni è in fase avanzata, ma non sarà l'unico centrale ad approdare alla corte di Eugenio Corini.

Fabio Lucioni ad un passo dal Palermo. Salvo imprevisti, l'esperto centrale classe 1986 sarà il primo innesto della sessione estiva di calciomercato targata City Football Group. "La trattativa per il centrale classe 1987 è in fase parecchio avanzata e presto dovrebbe arrivare ai titoli di coda, con entrambe le parti al lavoro per trovare la giusta quadra", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".