Palermo, Corriere dello Sport: “Novità Corini, c’è Stulac. Modulo ed Henderson…”

Un trend da invertire subito se non si vuole perdere ulteriore contatto dalla vetta. Palermo di Corini che deve capitalizzare al meglio l'ennesimo doppio turno interno offerto dl calendario. Dopo il solo punto racimolato in tre match. la compagine rosanero è scivolata dal secondo al quinto posto in classifica. Particolarmente deludenti le performance contro Lecco e Sampdoria, dopo il pari acciuffato in extremis contro lo Spezia grazie alla magia su punizione su Stulac al minuto centoquattro. Falle difensive emerse dopo un avvio di stagione all'insegna di densità e compattezza in fase di non possesso, manovra piatta ed involuta in mezzo al campo, evanescenza e scarsa incisività in attacco. Opache in particolar modo le prestazioni di Di Francesco ed Insigne, due dei profili di maggior spessore del reparto offensivo che stanno rendendo nettamente al di sotto delle aspettative in questa prima parte di stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle possibili variazioni in termini di modulo ed interpreti al vaglio di Corini in vista della prossima sfida al Barbera contro il Brescia. Il tecnico valuta soluzioni tattiche alternative al consueto 4-3-3, da proporre dal primo minuto o in corso d'opera contro la squadra guidata da Daniele Gastaldello. Difesa che dovrebbe essere confermata in blocco, nonostante il ko del Ferraris contro i blucerchiati di Pirlo. Dubbi e ballottaggi a centrocampo ed in avanti. In cabina di regia dovrebbe tornare dal primo minuto Leo Stulac, affiancato da Segre ed uno tra Gomes ed Henderson. Possibile un nuovo ruolo per il centrocampista scozzese, Corini potrebbe utilizzarlo tra le linee in posizione da trequartista, con il Palermo disposto sul rettangolo verde con un classico rombo. Un 4-3-1-2 con un incursore sulla trequarti e una coppia di attaccanti classica, composta da Brunori e uno tra Mancuso e Soleri come partner di reparto.