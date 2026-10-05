Il lungo stop di 21 giorni tra l’ultima partita, vinta dal Palermo contro il Padova grazie alla prestazione di Vavassori, e la ripresa contro l’Empoli rappresenta una vera incognita per tutte le squadre di Serie B. Come evidenzia Luigi Butera su Giornale di Sicilia, una pausa così lunga non si era mai verificata in precedenza per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, rendendo difficile capire chi abbia sfruttato meglio questo periodo.

Il Palermo ha scelto di utilizzare la sosta soprattutto per lavorare sul gruppo e recuperare giocatori. Inzaghi ha potuto inserire maggiormente Mazzitelli, permettere a Bani di recuperare dai problemi fisici e riportare a disposizione Perin e Hernani. Parallelamente, il tecnico ha lavorato anche su possibili novità tattiche: il 4-2-3-1 resta il sistema di riferimento, ma in queste settimane è stato provato anche il 4-3-3, già utilizzato a tratti nelle prime giornate e reso ancora più interessante dalla presenza di Mazzitelli.

Per Butera, però, la questione principale sarà la capacità del Palermo di ripartire immediatamente con lo stesso ritmo mostrato prima della pausa. I rosanero hanno chiuso il primo mini-ciclo del campionato al comando della classifica e ora dovranno confermare quanto fatto nelle prime partite. La sosta, in questo senso, non dovrà interrompere il percorso della squadra.

Il calendario successivo renderà ancora più importante una buona ripartenza. Il Palermo sarà impegnato in sei partite nell’arco di un mese, quattro delle quali in trasferta. Ci saranno sfide delicate come quelle sul campo del Mantova e dell’Ascoli, mentre la trasferta di Pisa rappresenterà uno scontro diretto. Secondo Giornale di Sicilia, proprio queste gare potranno dire molto sulle ambizioni della squadra: dopo aver mostrato finora di poter stare davanti a tutti, il Palermo sarà chiamato a confermarsi anche nel nuovo ciclo di partite.

Fonte: Giornale di Sicilia