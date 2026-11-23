In una giornata da dimenticare per il Palermo, sconfitto per la prima volta in campionato dopo undici giornate, c'è comunque una nota positiva: Vavassori. Il giovane attaccante rosanero continua a vivere un momento straordinario e anche nella trasferta di Catanzaro è riuscito a distinguersi, non soltanto grazie alla rete del momentaneo pareggio. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 9 è stato tra i pochi a provare a scuotere la squadra, cercando più volte la via del gol e tentando di cambiare l'inerzia di una partita che si era messa subito in salita.

La crescita del classe 2005 è ormai sotto gli occhi di tutti. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione con la Nazionale Under 21, un riconoscimento importante che conferma il valore del percorso intrapreso. Con il gol realizzato al Ceravolo, Vavassori ha raggiunto quota sette reti in campionato, un bottino già significativo e destinato ad attirare sempre più attenzione. I suoi numeri, infatti, non si fermano alla Serie B, ma trovano riscontro anche nel confronto con i principali campionati europei.

Ad eccezione di Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, nessun giocatore della sua stessa età o più giovane ha segnato altrettanto nei cinque maggiori campionati europei, considerando anche le rispettive seconde divisioni. Un dato che racconta la dimensione del rendimento raggiunto da Vavassori, protagonista di una stagione fin qui sorprendente. A rendere ancora più significativo il suo momento sono le cinque reti realizzate nelle ultime cinque giornate: dal 25 ottobre, quando il gol contro la Carrarese ha dato inizio alla sua striscia realizzativa, nessuno nei principali campionati europei, comprese le seconde divisioni, ha fatto meglio di lui.

Anche nella prestazione negativa del Palermo contro il Catanzaro, il giovane attaccante è riuscito a lasciare il segno sul piano statistico. Insieme a Hernani, è stato il rosanero che ha tentato maggiormente la conclusione, con quattro tiri complessivi, due dei quali indirizzati nello specchio della porta, oltre a un assist per un tiro. Numeri che confermano la sua centralità nella fase offensiva della squadra e un rendimento sempre più costante. Vavassori viaggia infatti a una media di 0,67 gol a partita e si distingue per le percentuali più alte tra i rosanero in termini di pericolosità offensiva.