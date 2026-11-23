Serie B che non si ferma durante la settimana. La sconfitta di Catanzaro ha riacceso la lotta al primo posto, permettendo al Modena di accorciare sul Palermo. Per i rosa sfida casalinga contro il Sudtirol, e come di consueto, è intervenuto il tecnico Inzaghi in conferenza stampa.

Con quale spirito arriva il Palermo alla gara contro il Sudtirol?

"Arriviamo molto carichi. Veniamo da una partita non positiva, dopo 13 gare fatte molto bene, per cui dobbiamo ripartire subito davanti al nostro pubblico. Speriamo subito di tornare a vincere e fare quello che abbiamo fatto fino ad ora."

Una sconfitta è un'occasione per crescere. Quali insegnamenti può portarsi dietro il Palermo dalla gara di Catanzaro?

"In Serie B non c'è nulla di scontato. Se qualcuno pensava che la Serie B fosse facile, ancora una volta ho capito che se non siamo sempre il miglior Palermo, sotto tutti i punti di vista, qualsiasi partita nasconde delle insidie. Ma questa squadra, quest'anno ci ha abituato a fare le cose bene. Mi auguro, anzi sono sicuro, che domani i miei ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto."

Tre gare in una settimana. Come si gestiscono le energie della squadra?

"Pensando gara dopo gara. Sicuramente metteremo qualche giocatore fresco. Però domani sono convinto che nel nostro stadio, con la curva che canterà tutta insieme, sarà qualcosa di straordinario. Vogliamo regalargli una grande gara."

Il Südtirol è reduce dalla vittoria contro la Cremonese. Qual è il tuo giudizio sulla squadra allenata da Possanzini?

"Io ho grande stima e rispetto sia per l'allenatore che per il Südtirol: se vai a pareggiare a Pisa e batti la Cremonese, vuol dire che hai dei contenuti. Dopo aver detto tutto questo, noi pensiamo a fare la nostra partita e a fare una grande gara, perché poi la Serie B ce lo insegna: ci vuole sempre il miglior Palermo per vincere."

Domani si torna in campo. Quanta voglia avete all'interno del gruppo di tornare subito alla vittoria?

"La squadra deve tornare a pensare e a fare quello che ha sempre fatto. A volte, dopo tante partite fatte bene, un inciampo può capitare. L'importante è che sia solo un brutto ricordo e che da domani si torni a fare quello che abbiamo sempre fatto."

È alle porte un doppio impegno consecutivo allo Stadio Renzo Barbera. Quanto conta avere questa opportunità?

"Noi sappiamo tutti quello che abbiamo fatto in quest'ultimo anno. Pensiamo che ogni gara ci vuole il miglior Palermo. È chiaro che abbiamo un pubblico che è di un'altra categoria, però non possiamo pensare che basti il pubblico per vincere le partite. Oltre al nostro pubblico ci vorranno 20 giocatori che daranno l'anima, come sempre."