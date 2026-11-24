Il Palermo travolge il Sudtirol con un netto 4-1 e vola a +9 sul terzo posto. Migliore in campo Johnsen per la doppietta e l'apporto alla manovra, peggiore... Le pagelle di Mediagol.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo cala il poker contro il Sudtirol di un Vasic versione 2025/26 e vola a +9 sul terzo posto grazie soprattutto alla grande prestazione di Johnsen. Si torna in campo sabato alle 19:30 per la sfida del Barbera contro il Benevento.
PERIN 6 Colto di sorpresa sul primo gol, nel resto della partita non deve fare gli straordinari e gioca con la solita sicurezza che trasmette al reparto.
CASSANDRO 6 Legge bene la situazione di gioco sul gol di Rispoli, ma non riesce ad arrivare in tempo per coprire il tiro. Complessivamente gioca una partita ordinata anche per gli evidenti limiti tecnici degli avversari. Sul finale alza il baricentro per dare maggiore peso alla fase offensiva.
PEDA 6 Qualche sbavatura in una partita tutto sommato semplice, anche lui sul finale prova a dare respiro alla manovra alzando il baricentro.
AUGELLO 6Oggi non incide dal punto di vista offensivo, ma quando la palla passa dai suoi piedi, la squadra ha il tempo di respirare e mettersi bene in campo.
CECCARONI 6Gioca una partita di ordinaria amministrazione anche grazie alla scarsa verve offensiva di Vasic e compagni, anche se forse da lui ci si aspettava un maggior apporto alla manovra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA