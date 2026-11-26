Giornata di cambiamenti sulle panchine di Empoli e Vicenza. Entrambi i club hanno deciso di interrompere il rapporto con i rispettivi allenatori, Andreoletti e Gallo, aprendo una nuova fase tecnica. Come riporta il Giornale di Sicilia, le due società stanno lavorando per individuare i sostituti e definire rapidamente le nuove guide delle rispettive squadre.

In casa Vicenza, dopo l'esonero di Gallo, tecnico che aveva conquistato la promozione in Serie B, la scelta è ricaduta su Dionigi. L'allenatore è stato preferito ad altri profili valutati dalla società, tra cui Sottil e Cioffi, e sarà chiamato a raccogliere l'eredità del predecessore.

Situazione ancora in evoluzione, invece, a Empoli, dove sta prendendo quota l'ipotesi di una soluzione interna con Tonelli. Restano comunque in considerazione anche altri nomi: tra quelli più caldi figurano Castori e Breda.