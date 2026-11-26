In Europa nessuno riesce a vincere in casa con la continuità del Palermo. Diciannove vittorie e un pareggio nelle ultime venti partite di campionato disputate al Barbera: nessuna squadra attualmente impegnata nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, considerando anche playoff e playout, può vantare una striscia interna d'imbattibilità così lunga. Come racconta il Giornale di Sicilia, si tratta di un dato che va oltre la semplice statistica e che conferma quanto il fattore campo stia diventando determinante nella stagione della squadra di Inzaghi.

L'ultimo successo è arrivato contro il Südtirol, travolto con un netto 4-1. Una vittoria che ha ribadito una tendenza ormai consolidata: davanti al proprio pubblico, il Palermo mostra sicurezza, personalità e una capacità superiore di trovare le energie necessarie per indirizzare le partite. In questo campionato i rosanero hanno disputato sei gare casalinghe, vincendole tutte. Un avvio perfetto che assume anche un significato storico: soltanto nella stagione 1971/72 il Palermo era riuscito in precedenza a conquistare tutte le prime sei partite interne di un campionato di Serie B. Oltre cinquant'anni dopo, Inzaghi ha riportato la squadra su quei livelli.

Il rendimento diventa ancora più significativo allargando lo sguardo anche alla Coppa Italia. Dalla sconfitta contro il Monza nell'ottobre 2025, il Barbera è stato teatro di 21 vittorie e un solo pareggio in 22 incontri. Una continuità impressionante, che trova nella gestione di Inzaghi un nuovo punto di riferimento. L'allenatore ha lavorato sulla mentalità del gruppo, sulla capacità di aggredire gli avversari e sulla convinzione di poter imporre il proprio gioco. Il risultato è una squadra che tra le mura amiche non si limita ad attendere, ma cerca di prendere in mano la partita e sfruttare ogni occasione per portarla dalla propria parte.

Accanto al lavoro dell'allenatore e alle prestazioni dei giocatori, c'è un altro elemento fondamentale: il pubblico. Il Barbera è tornato a essere uno stadio capace di trascinare la squadra anche nei momenti più complicati. L'entusiasmo cresce insieme ai risultati e si sta ricreando quel legame tra spalti e campo che, a Palermo, può rappresentare un valore aggiunto importante. I tifosi hanno voglia di credere nella promozione e la squadra, con le proprie prestazioni, sta alimentando questa fiducia.

Inzaghi ha trovato un ambiente pronto a sostenere il suo progetto. Il Palermo sta costruendo un'identità sempre più riconoscibile e ha imparato quanto possa incidere il sostegno della propria gente. Adesso all'orizzonte c'è il Benevento, prossimo avversario al Barbera. Un'altra sfida davanti al pubblico rosanero e un'opportunità per allungare ulteriormente la striscia positiva e confermare il primato europeo. La strada verso l'obiettivo finale è ancora lunga, ma una certezza accompagna già la squadra: per gli avversari, uscire da Palermo con dei punti è diventata un'impresa.