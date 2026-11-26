Il Palermo si gode una delle coppie offensive più prolifiche del panorama calcistico italiano. Johnsen e Vavassori hanno già messo insieme 17 gol in campionato, un bottino che testimonia il peso dei due attaccanti nell'economia della squadra rosanero. Come racconta il Giornale di Sicilia, i numeri dei due giocatori permettono anche un confronto con alcune delle principali coppie d'attacco del calcio europeo.

Nel dettaglio, Johnsen ha realizzato 9 reti e fornito 6 assist, mentre Vavassori è arrivato a quota 8 gol. I due occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto nella classifica marcatori della Serie B, alle spalle soltanto di Shpendi, che guida con 12 centri. Un rendimento importante, soprattutto se si considera il contributo complessivo dei due attaccanti alla produzione offensiva della squadra.

Il Palermo, infatti, ha segnato 30 gol nelle prime 13 giornate di campionato, mandando in rete ben 11 giocatori differenti. Un dato che evidenzia la capacità della formazione di Inzaghi di trovare soluzioni offensive attraverso più interpreti. C'è anche un'altra statistica significativa: i rosanero non sono mai rimasti a secco di gol in questa stagione e non hanno avuto bisogno dei calci di rigore per alimentare il proprio bottino.

La coppia Johnsen-Vavassori regge il confronto anche con alcuni dei tandem più importanti d'Europa. Il totale di 17 reti è lo stesso raggiunto da Malen e Mora della Roma, con una distribuzione di 12 e 5 gol. Il confronto coinvolge anche i principali attaccanti di Barcellona e Real Madrid: Raphinha e Yamal hanno segnato rispettivamente 15 e 10 reti, mentre Mbappé e Bellingham sono arrivati a 13 e 5 gol.

Numeri che confermano il valore del contributo offensivo dei due rosanero, diventati punti di riferimento per la squadra. A rendere ancora più interessante il quadro c'è il ritorno a disposizione di Strefezza, che prima dell'infortunio era riuscito a segnare due gol. Il suo rientro rappresenta un'ulteriore alternativa per il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida contro il Benevento, in programma al Barbera.