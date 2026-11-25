Il Palermo ha risposto nel migliore dei modi alla sconfitta di Catanzaro, ritrovando vittoria e certezze con il netto 4-1 inflitto al Südtirol. Una prestazione convincente, costruita soprattutto attraverso un primo tempo di grande intensità e qualità, che ha permesso ai rosanero di archiviare la delusione del Ceravolo. Nel dopopartita, Filippo Inzaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione, soffermandosi anche sul rendimento straordinario della squadra al Barbera: 21 vittorie nelle ultime 22 partite disputate in casa. «Dopo il Catanzaro ero abbastanza tranquillo, perché questa squadra era abituata a grandissime cose: una sconfitta ci sta, non dobbiamo pensare di essere imbattibili. Faccio un grande applauso alla squadra per tutte le vittorie che ha fatto al Barbera nell'ultimo anno. Non montiamoci la testa, però, perché sabato ci aspetta un'altra partita difficile», ha dichiarato l'allenatore.

L'unico momento di apprensione è arrivato all'inizio della ripresa, quando il gol di Rispoli ha riaperto momentaneamente la partita e il Südtirol ha provato ad approfittare del calo dei rosanero. La quarta rete di Johnsen, autore di una doppietta, ha però ristabilito le distanze e restituito tranquillità alla squadra e al pubblico del Barbera. Inzaghi ha spiegato di aver temuto che il vantaggio maturato nel primo tempo potesse essere messo in discussione: «Le partite non sono mai chiuse e non volevo che questa si riaprisse dopo un grande primo tempo. Siamo partiti con grande mentalità e voglia, volevamo dimostrare che Catanzaro era solo una parentesi ed è stato così. Sul 3-0 si può mollare un po' mentalmente, sapevo che si poteva riaprire la partita: con i cambi siamo ripartiti».

Il tecnico ha poi invitato tutti a mantenere i piedi per terra, nonostante il successo e il vantaggio accumulato sulle inseguitrici. «Sono contento, ma non abbiamo ancora fatto niente: il vantaggio sulla terza è importante, ma la strada è ancora lunga. La squadra ci ha sempre abituato a prestazioni così veementi: siamo abituati a giocare così, non come a Catanzaro, e dovremo essere bravi a inciampare meno degli altri». Una dichiarazione che conferma la volontà di non sottovalutare il primo passo falso stagionale e di trasformarlo in un'occasione per migliorare.

Tra le note positive della serata c'è anche il ritorno al gol di Pohjanpalo, a segno dopo sei partite senza reti. Inzaghi ha voluto sottolineare il contributo dell'attaccante finlandese, andando oltre il semplice dato realizzativo: «Non c'è bisogno di elogiarlo, fa sempre un lavoro straordinario. A Catanzaro l'ho risparmiato 60 minuti perché era tornato da poco dagli impegni della Nazionale e lo volevo fresco per la gara con il Südtirol. I gol di Johnsen e Vavassori sono figli anche del lavoro di Pohjanpalo». Il centravanti, dunque, continua a rappresentare un riferimento fondamentale per il gioco offensivo rosanero, anche quando non riesce a trovare la via della rete.

Tornando alla sconfitta del Ceravolo, l'allenatore ha spiegato di aver percepito nella squadra la consapevolezza di non poter vincere ogni partita. Secondo Inzaghi, la prestazione non era stata completamente negativa, soprattutto nella prima parte del confronto: «È subentrata la consapevolezza che non le potevamo vincere tutte. Nei primi 60 minuti la partita era in mano nostra, poi abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Volevamo vincere e la sconfitta brucia, ma la prestazione c'era stata e sapevo che i ragazzi non avrebbero tradito la nostra gente. Vedere la curva tutta unita a cantare sicuramente ci ha aiutato».

L'ultima parte dell'intervento è stata dedicata alla prossima sfida contro il Benevento, ancora al Barbera, e alla situazione degli infortunati. Contro il Südtirol si è rivisto Strefezza, tornato in campo dopo due mesi e mezzo di assenza. Inzaghi ha ribadito le difficoltà legate a un organico ancora ridotto: «Da parecchio tempo siamo in 16 e su questo si fa finta di niente». Ci sono comunque segnali incoraggianti dall'infermeria: Palumbo sta bene e lo staff valuterà se portarlo in panchina già sabato, mentre il rientro di Barba è ormai vicino. L'allenatore spera inoltre di recuperare presto Bozzolan ed Estevez, così da avere maggiori alternative a disposizione in vista dei prossimi impegni.

Fonte: Giornale di Sicilia