Ora viene il bello: Pohjanpalo è tornato a segnare. Dopo un periodo di digiuno, il centravanti finlandese ha ritrovato la via del gol nella sfida contro il Südtirol, mettendo a tacere le critiche arrivate nelle ultime settimane. Una rete liberatoria per il numero 20 rosanero e per tutto il Palermo, che continua ad affidarsi al suo bomber per raggiungere l'obiettivo stagionale della promozione in Serie A. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il gol contro gli altoatesini ha interrotto la striscia negativa più lunga da quando l'attaccante veste la maglia rosanero.

Pohjanpalo era infatti rimasto a secco per sei giornate consecutive, un digiuno mai così lungo nella sua esperienza palermitana. Nella scorsa stagione si era fermato a cinque partite senza segnare, tornando al gol proprio alla sesta occasione. Anche due campionati fa, dopo il suo arrivo dal Venezia durante il mercato invernale, aveva attraversato un periodo di cinque gare consecutive senza reti, considerando soltanto il campionato. Includendo anche il playoff contro la Juve Stabia, la serie negativa era arrivata a sei incontri.

Al di là delle statistiche, però, il finlandese non aveva mai smesso di essere utile alla squadra. Anche durante le partite senza gol, infatti, aveva continuato a incidere attraverso assist, sponde e giocate capaci di favorire gli inserimenti dei compagni. Un esempio è arrivato proprio contro il Südtirol, in occasione della terza rete di Vavassori, nata da un pallone recuperato dallo stesso Pohjanpalo.

Il gol contro gli altoatesini rappresenta il terzo in campionato e il sesto complessivo in stagione, considerando anche le tre marcature realizzate in Coppa Italia. Al suo bottino vanno aggiunti quattro assist: tre in campionato e uno nella competizione nazionale. Numeri che confermano il peso dell'attaccante finlandese nel progetto offensivo rosanero, anche in una fase in cui le reti personali erano venute a mancare.

Per ritrovare la gioia del gol a distanza di oltre un mese dall'ultima volta, arrivata il 10 ottobre sul campo dell'Empoli, Pohjanpalo ha scelto ancora una volta il Südtirol. Gli altoatesini si confermano infatti la sua vittima preferita: con la rete segnata martedì, il centravanti è salito a quota sei gol contro la formazione biancorossa. Un ritorno importante, dunque, proprio nel momento in cui il Palermo ha bisogno del suo bomber.