La vittoria contro il Südtirol ha restituito entusiasmo al Palermo, ma per Perin il significato del 4-1 del Barbera va ben oltre i tre punti conquistati. Davanti a quasi 30 mila spettatori, i rosanero hanno dimostrato di saper reagire alla delusione di Catanzaro, offrendo una prestazione di carattere e personalità. È proprio questo l'aspetto che il portiere considera più importante, perché rappresenta un segnale di crescita per tutto il gruppo e un punto di partenza per alzare ulteriormente il livello delle prestazioni.

Nel dopopartita, l'estremo difensore ha evidenziato il valore della risposta arrivata dopo la prima sconfitta in campionato: «Credo che, oltre alla vittoria fondamentale per la classifica, sia altrettanto importante la reazione che abbiamo avuto, trasformando una prestazione deludente in una prestazione di carattere. Questa è la cosa più importante che mi porto a casa. Questa partita alza ancora di più lo standard personale di ognuno di noi». La squadra, secondo Perin, ha saputo affrontare il passo falso con la giusta mentalità, senza lasciarsi condizionare dal risultato negativo del Ceravolo.

La sconfitta, infatti, è diventata un'occasione per riflettere e ripartire con maggiore determinazione. Il Palermo ha affrontato il Südtirol con un atteggiamento diverso, mostrando fin dai primi minuti quella fame che era mancata nella trasferta calabrese. «Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, abbiamo sfruttato la sconfitta come un'opportunità di crescita. Contro il Südtirol siamo entrati in campo affamati e non possiamo permetterci di essere sottotono. Non possiamo arrivare in campo con uno spirito al di sotto della squadra contro cui giochiamo», ha spiegato il portiere rosanero.

Perin ha poi individuato nella componente caratteriale uno degli aspetti sui quali la squadra può ancora migliorare. Le qualità tecniche non mancano, ma per competere con continuità e raggiungere obiettivi importanti sarà necessario mantenere sempre lo stesso livello di intensità, indipendentemente dall'avversario. Soprattutto nei primi minuti, il Palermo dovrà evitare cali di concentrazione e approcci poco aggressivi, un problema emerso anche nelle ultime uscite.

Il portiere ha concluso sottolineando quanto possa fare la differenza questo ulteriore salto di qualità: «Se pareggiamo la parte caratteriale con qualsiasi squadra abbiamo le qualità tecniche per portare a casa tutte le partite. Se riusciamo a colmare il gap caratteriale nei primi minuti di gioco possiamo fare cose importanti. È uno step che dobbiamo fare». Un messaggio chiaro, dunque: il Palermo ha le risorse tecniche per competere ai massimi livelli, ma dovrà accompagnarle sempre con determinazione, attenzione e personalità.

Fonte: Giornale di Sicilia