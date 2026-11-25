La sconfitta di Catanzaro è già alle spalle. Il Palermo risponde nel migliore dei modi alla prima battuta d'arresto in campionato, travolgendo il Südtirol con un netto 4-1 e ritrovando immediatamente certezze e brillantezza. Una serata completamente diversa rispetto a quella vissuta al Ceravolo, con i rosanero capaci di dominare soprattutto nel primo tempo e di conquistare la sesta vittoria consecutiva al Barbera. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il successo consente anche di allungare nuovamente in classifica: il vantaggio sulle terze, Cesena e Ascoli, sale a nove punti. Inzaghi potrà così seguire con maggiore tranquillità la sfida tra Pisa e Modena, dando magari uno sguardo anche a Cremonese-Avellino.

La prestazione contro gli altoatesini ha dimostrato che il passo falso di Catanzaro può essere considerato un incidente di percorso, a patto di non ripetere gli errori commessi in Calabria. Il Palermo ha approcciato la gara con tutt'altra intensità, aggredendo gli avversari fin dai primi minuti e mettendo in campo tutta la qualità del proprio reparto offensivo. Il Südtirol, reduce dal successo contro la Cremonese, ha invece mostrato un atteggiamento troppo leggero per contrastare una squadra di questo livello. La formazione di Possanzini ha lasciato spazi e concesso iniziativa ai rosanero, che ne hanno approfittato costruendo una prima frazione di gioco praticamente perfetta.

Inzaghi si è affidato nuovamente ai suoi uomini di riferimento, riportando Segre accanto a Ranocchia in mediana e Pohjanpalo al centro dell'attacco. Tra le buone notizie della serata anche il ritorno a disposizione di Strefezza, mentre la rosa continua a fare i conti con alcune assenze. Il Palermo, però, ha ritrovato la propria macchina da gol, mandando a segno tutti i principali protagonisti del reparto offensivo: doppietta per Johnsen, arrivato a nove reti stagionali, un gol per Pohjanpalo e un altro per il solito Vavassori, che ha raggiunto quota otto.

La differenza rispetto alla partita di Catanzaro si è vista fin dall'inizio. Johnsen è apparso subito ispirato, Hernani ha lavorato con intelligenza tra le linee, ostacolando le costruzioni avversarie, mentre Segre e Ranocchia hanno garantito equilibrio e qualità nella gestione del pallone. Il vantaggio è arrivato all'8': Hernani ha recuperato palla a Rispoli, che ha protestato invano per un presunto fallo, e ha dato il via all'azione conclusa da Johnsen. Al 14' è arrivato il raddoppio di Pohjanpalo, servito da un assist di qualità dello stesso brasiliano. Per il finlandese si tratta di una rete particolarmente importante, visto che non segnava dal 10 ottobre, nella partita contro l'Empoli.

Il Palermo ha continuato a spingere senza concedere agli avversari la possibilità di rientrare realmente in partita. Il Südtirol ha provato ad alzare il ritmo e Perin si è fatto trovare pronto, opponendosi alle conclusioni di Anghelè e Okoro. Prima dell'intervallo, però, i rosanero hanno trovato anche il terzo gol: al 46' Vavassori ha finalizzato da pochi passi una nuova invenzione di Johnsen, mettendo ulteriormente in discesa la serata del Barbera. Un primo tempo sontuoso, nel quale la squadra di Inzaghi ha controllato il gioco e sfruttato con grande efficacia le occasioni create.

Nella ripresa la partita ha assunto un andamento differente. Il Palermo ha abbassato il ritmo, lasciando più spazio alla manovra degli ospiti, che hanno provato a riaprire il confronto. Dopo una grande occasione sprecata da Birk a tu per tu con Perin, al 7' è arrivato il gol di Rispoli, che ha accorciato le distanze e restituito un po' di incertezza alla gara. Con il Südtirol sempre più presente nella metà campo rosanero, Inzaghi è intervenuto passando al 3-5-2 e inserendo Magnani e Gomes. Una soluzione che ha permesso alla squadra di ritrovare compattezza e di limitare i pericoli, evitando che gli avversari potessero riaprire definitivamente la partita.

La scelta del tecnico ha dato i suoi frutti e, al 23', è arrivato anche il poker. Johnsen ha firmato la doppietta personale con una conclusione dalla distanza, al termine di uno schema su punizione sviluppato con l'assist finale di Ranocchia. A quel punto il risultato era ormai al sicuro. Possanzini ha provato a cambiare ancora qualcosa, mentre Inzaghi ha concesso spazio anche a Strefezza, ma il finale non ha riservato altre sorprese. Il Palermo ha così archiviato nel modo migliore la delusione di Catanzaro, ritrovando entusiasmo e soprattutto un margine importante sulle inseguitrici. Adesso l'attenzione si sposta sulla prossima trasferta contro il Benevento, mentre il risultato di Pisa-Modena potrebbe contribuire a rendere ancora più solida la posizione dei rosanero.