La sconfitta contro il Catanzaro rappresenta un campanello d'allarme per il Palermo, chiamato a reagire immediatamente per non compromettere quanto costruito finora. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il 3-1 del Ceravolo ha messo in evidenza alcune difficoltà già emerse nelle precedenti giornate, ma fino a questo momento mascherate dalla compattezza del gruppo e dalla qualità dei singoli. La classifica, comunque, continua a sorridere ai rosanero: l'Ascoli è terzo a sei punti di distanza, mentre il Mantova occupa la quarta posizione a -8, raggiunto a quota 19 da Avellino e Pisa. Il margine resta rassicurante, ma adesso servirà maggiore attenzione per evitare altri passi falsi.

Uno dei principali aspetti da correggere riguarda la tenuta difensiva. Sono sedici le reti incassate nelle prime dodici giornate, otto delle quali arrivate nelle ultime quattro partite. Un dato che non può passare inosservato e che impone a Inzaghi di intervenire. Il tecnico ha più volte spiegato come il nuovo sistema di gioco sia maggiormente offensivo e come la capacità di produrre occasioni possa compensare qualche rischio in fase di non possesso. A Catanzaro, però, dopo il pareggio di Vavassori, l'attacco non è più riuscito a incidere, mentre la retroguardia ha continuato a concedere spazi e occasioni agli avversari. Per il Palermo si tratta del secondo tris subito in poche settimane, dopo quello contro il Pisa: in quell'occasione era arrivata una reazione, mentre al Ceravolo è maturata la prima sconfitta in campionato. In vista del Südtirol, la priorità sarà dunque ritrovare quella solidità difensiva indispensabile per una squadra che punta alle posizioni di vertice.

A preoccupare sono anche gli approcci alle partite. In sette occasioni su dodici il Palermo ha subito per primo, mentre nelle ultime quattro gare è sempre arrivata una rete avversaria entro la prima mezz'ora. Un'abitudine che rischia di diventare un problema, soprattutto quando la squadra non riesce a rimontare o quando, come accaduto contro il Catanzaro, la reazione degli avversari finisce per spegnere ogni tentativo di recupero. Le squadre che affrontano i rosanero sembrano aver individuato un punto debole negli avvii spesso poco intensi di Johnsen e compagni. Una situazione che contrasta con quanto mostrato nella prima parte della stagione, quando il Palermo aveva costruito una delle proprie certezze proprio sulle partenze aggressive e sui gol realizzati nei primi minuti.

A complicare il lavoro di Inzaghi c'è poi una rosa ridotta all'osso. Gli infortuni di Bozzolan ed Estevez, fermatisi durante la rifinitura prima della trasferta calabrese, hanno ulteriormente limitato le alternative a disposizione dell'allenatore, che al Ceravolo ha potuto contare su appena sedici giocatori di movimento, compreso il giovane Bertolino, classe 2009. Tra oggi e domani mattina verrà presa una decisione sul possibile reinserimento di Strefezza nella lista degli over al posto di Mazzitelli. Il numero 7 è pronto a tornare a disposizione e potrebbe offrire nuove soluzioni sulle corsie esterne, anche se dovrà ritrovare il ritmo partita. Restano da valutare le condizioni di Bozzolan ed Estevez in vista del Südtirol, mentre per gli altri indisponibili servirà ancora tempo: Palumbo dovrà avere pazienza, Barba potrebbe rientrare a dicembre, mentre per Pierozzi, Bani e Joronen il ritorno è previsto nel 2027.

Infine, la trasferta di Catanzaro ha lasciato qualche interrogativo anche sulle scelte iniziali e sulle opportunità offerte a chi ha trovato meno spazio. Inzaghi aveva deciso di affidarsi a Mazzitelli in mediana e a Gabrielloni in attacco, concedendo un turno di riposo a Segre e Pohjanpalo. Due soluzioni che, però, non hanno dato i risultati sperati. L'ex Cagliari è apparso spesso nervoso e ha fallito una nitida occasione su palla inattiva, prima di essere sostituito all'intervallo. Gabrielloni, invece, ha combattuto e provato a farsi spazio, ma è rimasto quasi sempre intrappolato nella morsa della difesa avversaria, senza riuscire a impensierire Pigliacelli né a creare opportunità per i compagni. Per entrambi, dunque, una chance non sfruttata che difficilmente si ripresenterà a breve.