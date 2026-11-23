Prima o poi sarebbe dovuto arrivare il momento della prima sconfitta, perché nessuna squadra può considerarsi imbattibile, soprattutto in un campionato imprevedibile ed equilibrato come la Serie B. Per il Palermo, però, il ko è maturato in una circostanza particolarmente amara: sul campo del Catanzaro, una formazione che prima della sfida aveva conquistato una sola vittoria e occupava l'ultimo posto in classifica. A rendere ancora più pesante il risultato c'è il ricordo della sconfitta dello scorso maggio, sempre al Ceravolo, che aveva sancito l'eliminazione dei rosanero dai play-off. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, proprio in una partita del genere sarebbe servita una dose maggiore di orgoglio.

Il passo falso impone inevitabilmente delle riflessioni, ma non compromette quanto costruito nelle prime undici giornate. La classifica continua a essere molto positiva, come ha ricordato anche Inzaghi nel dopopartita. Il Modena, grazie agli ultimi risultati, si è avvicinato fino a una sola lunghezza, ma il vero obiettivo del Palermo deve restare la conquista di uno dei primi due posti, che garantiscono la promozione diretta in Serie A. La corsa per il terzo posto, dunque, rimane il riferimento più importante per valutare il margine sulle inseguitrici. E, nonostante la sconfitta di Catanzaro, i rosanero possono ancora contare su un vantaggio di sei punti sulla terza classificata e di otto sulle squadre al quarto posto. Un bottino significativo dopo quasi un terzo di campionato.

Questo, tuttavia, non deve trasformarsi in un motivo per abbassare la guardia. La Serie B ha già dimostrato quanto possano cambiare gli equilibri nel corso della stagione: basta pensare a quanto accaduto lo scorso anno con Venezia e Monza, capaci di recuperare terreno e infilare una lunga serie di risultati positivi. Per questo il Palermo dovrà tornare subito a fare punti, già dalla sfida di domani contro il Südtirol, ritrovando lo spirito e la continuità mostrati nelle undici partite precedenti alla trasferta calabrese.

Le difficoltà, però, non mancano e riguardano soprattutto la disponibilità degli uomini. A Catanzaro Inzaghi ha potuto schierare undici titolari e contare soltanto su cinque alternative realmente utilizzabili. Una situazione che limita le possibilità di intervento dell'allenatore, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni si susseguono rapidamente e diventa fondamentale poter contare su una rosa ampia. La sfortuna ha sicuramente inciso, ma il numero degli infortuni muscolari continua a essere elevato. Un problema che si ripresenta ormai da diverse stagioni e che non risparmia nemmeno i periodi di sosta, quando ci si aspetterebbe di recuperare energie e giocatori. A questo si aggiungono tempi di recupero che spesso finiscono per allungarsi rispetto alle previsioni.

È proprio questo uno degli aspetti sui quali il Palermo dovrà interrogarsi. La squadra ha ancora una posizione di classifica invidiabile, ma per mantenerla serviranno continuità, attenzione e soprattutto la possibilità di gestire al meglio le energie. Nell'immediato, però, non c'è tempo per fermarsi: bisogna stringere i denti, resistere alle difficoltà e ripartire subito, a cominciare dalla partita contro il Südtirol.