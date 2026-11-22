Il Ceravolo si conferma un campo maledetto per il Palermo. Dopo la pesante eliminazione nella semifinale playoff dello scorso maggio, i rosanero cadono nuovamente a Catanzaro, questa volta per 3-1, rimediando la prima sconfitta in campionato della stagione. Come raccontasul Giornale di Sicilia, il testacoda si trasforma in una serata amara per la squadra di, incapace di sfruttare il momentaneo pareggio die costretta a fare i conti con una prestazione decisamente sottotono.

A sbloccare il risultato è stato ancora una volta un ex: Giovane, a segno all'8' del primo tempo. Il Palermo ha faticato inizialmente a trovare le contromisure, anche a causa del vento che condizionava le traiettorie. Con il passare dei minuti, però, i rosanero hanno aumentato l'intensità, trascinati soprattutto da Hernani e Vavassori. Dopo una grande parata di Pigliacelli sul numero 9 e un'occasione sprecata da Mazzitelli sugli sviluppi di un corner, è arrivato il pareggio al 38': Vavassori ha trovato la rete con un sinistro, sfruttando una palla recuperata da Johnsen in area dopo la respinta del portiere sulla conclusione dalla distanza di Hernani. Per l'attaccante si tratta del settimo gol stagionale.

Nella ripresa, tuttavia, il Palermo non è riuscito a dare seguito alla rimonta. Inzaghi ha inserito subito Magnani e Segre al posto degli ammoniti Peda e Mazzitelli, ma la squadra non ha mai dato la sensazione di poter prendere il controllo della partita. Neanche l'ingresso di Pohjanpalo, subentrato a Gabrielloni, ha cambiato l'inerzia. L'unico a cercare con continuità la giocata è stato Hernani, pericoloso in un paio di occasioni, senza però riuscire a trovare il gol.

A fare la differenza sono state invece le mosse di Mignani, che ha trovato dalla panchina le soluzioni decisive. Al 69' Pecorino ha riportato avanti il Catanzaro, sfruttando un pallone messo in mezzo dopo l'ingresso di Ruggero e lo spostamento di Frosinini sulla corsia destra. Nel finale, al 83', è arrivato anche il definitivo 3-1 di Mosti, entrato in campo appena un minuto prima insieme a Franck Tchaouna. I cambi del tecnico giallorosso hanno così completato una vittoria importante per una squadra che, fino a questa giornata, occupava l'ultimo posto in classifica.

Per il Palermo si tratta di una sconfitta meritata, maturata al termine di una gara giocata con poca energia e senza la consueta brillantezza. Un aspetto che sorprende soprattutto considerando le due settimane di sosta, che avrebbero dovuto consentire di recuperare uomini e condizione. Al contrario, si sono aggiunti altri problemi fisici, con Bozzolan ed Estevez fermati da infortuni muscolari. Al Ceravolo Inzaghi ha potuto contare su appena sedici giocatori di movimento, oltre al giovane Bertolino: una situazione che ha inevitabilmente limitato le alternative, nonostante gli investimenti effettuati per costruire una rosa con ricambi in ogni reparto.

Anche le scelte iniziali hanno riservato alcune novità. Nel consueto 4-2-3-1, Mazzitelli ha preso il posto di Segre in mezzo al campo, mentre in attacco Gabrielloni è stato preferito a Pohjanpalo, reduce dagli impegni con la Finlandia. L'avvio, però, ha riproposto un problema già visto in altre occasioni: il Palermo ha subito gol nei primi minuti, ancora una volta per mano di un ex. Dopo Brunori ad Ascoli, è stato Giovane a colpire i suoi vecchi compagni, nonostante nelle sedici presenze precedenti con la maglia rosanero non avesse mai trovato la rete.

La sconfitta non compromette la posizione in classifica, ma cambia gli equilibri alle spalle della capolista. Il Modena, grazie al successo sulla Juve Stabia, si è portato a un solo punto dal Palermo, mentre l'Ascoli, fermato sul pareggio dal Vicenza, resta a sei lunghezze. Il Mantova potrebbe inoltre avvicinarsi ulteriormente in caso di vittoria contro l'Avellino. Per i rosanero diventa quindi fondamentale reagire immediatamente: martedì al Barbera, contro il Südtirol, servirà una risposta concreta per lasciarsi alle spalle il passo falso e difendere il primato.

Il ritorno a Catanzaro ha dunque riproposto vecchi fantasmi. Ma il campionato non si ferma e il Palermo ha subito l'occasione per dimostrare che questa sconfitta può rappresentare soltanto un incidente di percorso.