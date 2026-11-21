Il Palermo perde 3-1 contro il (Real) Catanzaro che gioca (ancora una volta) la partita della vita travolgendo la capolista. Migliore in campo Hernani, peggiore in campo... Le pagelle di Mediagol.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo crolla in casa di un Catanzaro che gioca la partita della vita annichilendo la capolista per 3-1. Si torna in campo martedì alle 20:00 per la sfida del Barbera contro il Sudtirol per un pronto riscatto.
PERIN 5,5Non può nulla sul primo gol, sul secondo compie un mezzo miracolo prima del tocco di Pecorino, mentre nel terzo Mosti la piazza dove non può arrivare.
CASSANDRO 4,5 Partita da dimenticare, arriva sempre in ritardo ed è colpevole nei primi due gol: sul primo si fa saltare come un birillo da Dorval, sul secondo nonostante i suoi 186 cm, si fa superare nello stacco di testa ancora una volta da Dorval (176 cm).
PEDA 4,5 Incerto sul primo gol dove non legge per tempo il movimento di Giovane, nel resto della partita non trasmette mai sicurezza. MAGNANI (dal 46') 6 gioca un tempo di spessore e non ha colpe specifiche né sul raddoppio né sul 3-1 dove tenta anche un salvataggio impossibile.
AUGELLO 5Qualche sgroppata sulla fascia che non porta a nulla, in fase difensiva compie troppi errori di posizionamento sulla marcatura ibrida uomo/zona. Sul raddoppio, invece di chiudere la traiettoria, rimane ad osservare l'azione da una posizione privilegiata. GYASI (dall'80') S.V.
CECCARONI 5 Ha più di qualche colpa sui primi due gol, sbagliando completamente la lettura dell'azione e quindi il posizionamento sul giocatore che va a fare gol: sul primo concede troppo spazio a Giovane, sul secondo si fa superare di fisico da Pecorino crollando a terra come un difensore alle prime armi.
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