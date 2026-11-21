Il Palermo si presenta al Ceravolo con i favori del pronostico, ma la storia dei confronti in Calabria invita alla prudenza. La squadra di, capolista con 27 punti, affronta il Catanzaro ultimo a quota sei dopo undici giornate. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, i precedenti sul campo dei giallorossi sono storicamente complicati per i rosanero: appena tre vittorie in 28 incontri.

L'ultimo ricordo è anche uno dei più dolorosi. Sei mesi fa, proprio al Ceravolo, il Palermo incassò un pesante 3-0 nella semifinale d'andata dei playoff, con Iemmello, autore di una doppietta, e Liberali a indirizzare la qualificazione già nel primo tempo. Nella stessa stagione era arrivata un'altra sconfitta in Calabria, in campionato, alla nona giornata: un gol di Cissé aveva sancito la prima battuta d'arresto dei rosanero.

L'ultima vittoria del Palermo a Catanzaro risale invece all'aprile 2025, quando sulla panchina sedeva Dionisi. L'autorete di Bonini e il gol di Segre avevano indirizzato la partita, con Biasci a riaprire momentaneamente il confronto e Le Douaron a chiuderlo nel recupero. Quel successo aveva interrotto un digiuno lungo 41 anni: il Palermo non riusciva a battere i giallorossi, in casa o in trasferta, dal 1984. Le altre due vittorie rosanero al Ceravolo risalgono al campionato di Serie B 1965/66, per 1-2, e alla Serie C 1946/47, per 0-1. Per il resto, il bilancio sorride nettamente ai calabresi, capaci di conquistare sedici successi e nove pareggi.

Negli ultimi sei anni, dopo un lungo periodo trascorso in categorie differenti, il segno più frequente in Calabria è stato invece il pareggio. Tre delle ultime quattro sfide al Ceravolo sono terminate in parità: 1-1 nella stagione 2020/21 in Serie C, con la doppietta di Evacuo, 0-0 nel 2021/22 e ancora 1-1 nel campionato 2023/24, con Biasci e Segre a segno. Nella stagione 2021/22 il Catanzaro aveva inoltre eliminato il Palermo dalla Coppa Italia di Serie C, vincendo 1-0 grazie a una rete dell'ex Curiale.

Anche allargando lo sguardo alla storia delle due società, il bilancio resta favorevole ai giallorossi. Palermo e Catanzaro non si sono mai affrontate in Serie A, mentre in Coppa Italia i quattro precedenti disputati in Calabria hanno sempre premiato i padroni di casa: 2-0 nel 1967/68, 2-1 nel 1968/69, 2-0 nel 1970/71 e 1-1 nel 1979/80. Tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta il copione non è cambiato, con tre vittorie del Catanzaro e un pareggio.

A rendere meno negativo il quadro per il Palermo sono invece i dati più recenti sul rendimento contro avversarie molto distanti in classifica. Dall'inizio dello scorso campionato, i rosanero hanno affrontato sette squadre con oltre venti punti in meno: dopo la sconfitta iniziale contro il Pescara, sono arrivate cinque vittorie e un pareggio, quello più recente contro la Reggiana (1-1).

Anche lontano dal Barbera il rendimento della squadra di Inzaghi offre indicazioni positive. Escludendo i playoff, il Palermo ha perso una sola volta nelle ultime dieci trasferte di Serie B, contro il Venezia, raccogliendo quattro vittorie e cinque pareggi. Le ultime due gare esterne, contro Pisa e Ascoli, sono però terminate in parità, entrambe dopo una rimonta dei rosanero. Il precedente del Ceravolo e i numeri della stagione raccontano dunque due facce della stessa sfida: da una parte un campo storicamente ostico, dall'altra una squadra che vuole confermare il proprio primato.