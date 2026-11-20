Il tecnico del Palermo, Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del Catanzaro:

Al Ceravolo troverete un ambiente caldissimo, sia perché il Catanzaro ha necessità di fare punti, sia perché il pubblico può diventare il dodicesimo uomo in campo. Quale approccio dovrà avere il Palermo per affrontare al meglio una partita ricca di insidie?

"L'approccio deve essere quello giusto, come in tutte le partite di Serie B. Se non approcci nel modo giusto, perdi su qualunque campo. Sappiamo che quello è un terreno complicato per tutti, però penso che bisogna prendere spunto dalle parole del presidente Noto, che ha fatto un'intervista molto intelligente. L'anno scorso, secondo me, abbiamo sbagliato un po' tutti. Adesso torniamo a parlare di calcio giocato, che è quello che piace alla gente. È una partita di calcio e speriamo che vinca il migliore."

A proposito delle ultime trasferte, in particolare Pisa e Ascoli, il Palermo è andato sotto nel punteggio, ma al di là delle rimonte ha dimostrato di riuscire a prendere in mano le partite. Forse soltanto alcuni episodi, come il contropiede del 3-3 di Pisa e un paio di occasioni non sfruttate ad Ascoli, hanno negato le vittorie. È questa la differenza rispetto alla scorsa stagione? L'anno scorso la squadra era già forte e superiore nelle gare casalinghe, spinta dal proprio pubblico, ma forse peccava proprio in trasferta, anche dal punto di vista della personalità rispetto agli avversari?

"Hai fatto una domanda giusta, ma è ancora troppo presto per dirlo. Stiamo dimostrando piano piano che in trasferta siamo migliorati, però ogni partita è un nuovo esame. Domani sarà una partita molto complicata e difficile, contro quella che per me è una grande squadra. Sarà un ulteriore banco di prova, ma sono consapevole che la squadra sa cosa troverà e sa che dovrà metterci, come sempre, il coltello tra i denti per poter uscire con un risultato positivo."

Due curiosità al volo. Innanzitutto, come sta Barba e a che punto è il suo recupero? Sappiamo che si tratta di un infortunio muscolare rimediato prima della trasferta di Empoli dello scorso 10 ottobre.

"Su Barba pensavamo si trattasse di una cosa, il ragazzo ci dava grande serenità. Invece, visto che non migliorava, abbiamo dovuto fare un controllo e purtroppo non è ancora guarito. Non sta bene, però mi auguro di recuperarlo nel giro di una o due settimane."