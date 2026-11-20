Il tecnico del Palermo, Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del Catanzaro:

Lei ha detto che quella di domani sarà una partita completamente diversa rispetto alla scorsa stagione. Quali sono le principali insidie che si nascondono dietro questa sfida? Inoltre, considerando che ci saranno nove partite in 36 giorni, domani scenderanno in campo i migliori oppure si comincerà già a ragionare in ottica gestione delle energie, visto che si tornerà a giocare tra tre giorni?

"Vanno sempre in campo i migliori, perché abbiamo una rosa in cui sono tutti i migliori. Non ci sono peggiori o migliori. Domani giocheranno quelli che stanno meglio. È chiaro che abbiamo alcuni doppi ruoli e potrò gestire queste tre partite in sei giorni. Sicuramente Gabrielloni ne giocherà una, perché se lo merita per quello che fa e perché Pohjanpalo ha tirato sempre la carretta. Sono molto contento di quello che ha fatto fino a questo momento, ma ogni tanto anche lui ha bisogno di respirare per un tempo. Vedremo se domani o martedì. Per il resto valuterò e poi deciderò sempre con grande serenità, perché so che, come spesso è successo nelle nostre partite, i cambi sono stati decisivi."

A proposito della partita, si aspetta un Catanzaro un po' più chiuso? Potrebbe servire molta pazienza per evitare la frenesia nella costruzione della manovra offensiva? Quanto sarà importante mantenere la calma nei momenti decisivi del match?

"Come sempre abbiamo studiato l'avversario, ma io penso soprattutto alla mia squadra. Ho già detto che il Catanzaro, con quei giocatori che sono rimasti, può battere chiunque. Questo dobbiamo saperlo. Per il resto, hanno cambiato allenatore. Sono contento per Mignani e mi dispiace per Gorgone, che è un amico. Ho grande stima di Mignani: ho sempre detto che è un allenatore che non fa il fenomeno e non si inventa niente. Sono quegli allenatori che piacciono a me: poche parole e tanti fatti. Gli auguro il meglio, magari dopo la partita di domani. Sappiamo quali sono i loro pregi e, come tutte le squadre, anche i loro difetti, così come li abbiamo noi. Cercheremo di far prevalere le nostre qualità."