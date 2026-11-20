Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match, di domani, contro il Catanzaro:

Ci può fare il punto sui possibili rientri e sui giocatori ancora indisponibili? Abbiamo capito che Strefezza è tornato ad allenarsi stabilmente, ma ci sono ancora alcune valutazioni che lo riguardano, così come Palumbo e Barba.

"Strefezza è recuperato, si allena bene da una settimana, però è chiaro che non ha fatto la preparazione ed è stato fuori due mesi e mezzo. Ci vuole molta cautela. Domani ancora non ci sarà, poi vedremo per martedì. Siamo contenti che sia guarito e che stia trovando la forma migliore. Tutti vorremmo metterlo in campo, ma bisogna avere cautela. Il suo rientro, comunque, è vicino e siamo molto contenti di averlo recuperato. Domani Palumbo e Barba non ci saranno. Andiamo avanti con i soliti, non mi interessa chi manca: siamo forti e cercheremo di andare a fare una bella partita."

Al netto del fatto che questa è un'altra stagione e che domani si affronteranno due squadre diverse, quanto è rimasto in voi di quello che è successo l'anno scorso, dalla partita di ritorno contro il Catanzaro fino ai playoff, ma anche della sconfitta dell'andata? C'è qualcosa di tutto questo che porterete in campo domani?

"No, perché quello appartiene al passato. L'anno scorso è stato un campionato a sé. Il Catanzaro ha fatto bene e abbiamo grande rispetto per questa squadra. Non dobbiamo guardare la classifica, perché è vero che il Catanzaro ha cambiato tanto, ma i suoi capisaldi sono rimasti. Quando hai giocatori come Pigliacelli, Antonini, Petriccione ed Emmello, è chiaro che l'ultimo posto in classifica non è veritiero. Il Catanzaro si riprenderà, è successo anche l'anno scorso. Dobbiamo avere le antenne ben dritte e andare a fare una grande partita. L'anno scorso hanno disputato un grande campionato e meritavano di andare in Serie A. Quello che è stato è stato, probabilmente ci è servito da lezione. Dobbiamo andare a fare una grande partita per vincere domani."

I numeri del Palermo sono indiscutibili: la squadra ha sempre segnato, non ha mai perso e ha il miglior attacco del campionato. Allo stesso tempo, però, ha sempre subito gol, tranne che in due partite, e in sei delle ultime otto occasioni è andata in svantaggio, riuscendo poi a compiere grandi rimonte. È una caratteristica che dobbiamo accettare, considerando l'indole di una squadra che attacca con molti giocatori e che, quindi, nel proprio DNA ha anche il rischio di concedere qualcosa? Oppure è preoccupato dal fatto che la squadra possa fare troppo affidamento sulla propria capacità offensiva, abbassando l'attenzione in fase difensiva?

"Innanzitutto, un allenatore non può essere mai preoccupato: deve essere consapevole di dover migliorare in determinati frangenti. Non possiamo essere perfetti. Abbiamo messo in conto che, giocando un certo tipo di calcio, avremmo potuto ottenere qualche clean sheet in meno. Ma noi non vogliamo andare sotto e non vogliamo dover sempre recuperare le partite. Dobbiamo probabilmente difendere meglio. Siamo migliorati offensivamente e, se miglioreremo anche dal punto di vista difensivo, questa squadra ne trarrà sicuramente vantaggio. Lavoriamo su tutti questi aspetti, perché non è sempre facile rimontare e iniziare le partite in svantaggio."