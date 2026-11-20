Ilprosegue il proprio percorso di crescita anche sul piano economico e societario. Il bilancio relativo alla stagione 2025/26, come riporta il Giornale di Sicilia, fotografa una situazione in progressivo consolidamento sotto la gestione del, con ricavi in aumento, perdite in diminuzione e nuovi investimenti da parte della proprietà.

Al 30 giugno 2026 il passivo è sceso a 38,23 milioni di euro, rispetto ai 43,05 milioni registrati nell'esercizio precedente. Parallelamente, il valore della produzione ha raggiunto quota 30,95 milioni, facendo segnare un incremento di quasi il 12%. A trainare questa crescita sono state soprattutto le entrate commerciali e quelle legate allo stadio. I ricavi derivanti dalle gare interne e dagli abbonamenti hanno sfiorato i 9 milioni, mentre sponsorizzazioni e attività commerciali hanno superato complessivamente i 12 milioni.

Segnali positivi arrivano anche dal fronte dei costi, con la spesa complessiva passata dai 70,42 milioni del precedente esercizio ai 69,11 milioni della stagione 2025/26. Una riduzione registrata nonostante l'aumento del costo del personale, salito a 34,88 milioni di euro, anche in conseguenza degli investimenti effettuati nell'area sportiva e nella struttura societaria.

A garantire il sostegno economico necessario per proseguire il progetto è ancora una volta il City Football Group. Nel corso dell'ultimo esercizio la holding ha effettuato versamenti in conto capitale per 40,05 milioni di euro, dopo i 49,20 milioni della stagione precedente. Sommando gli apporti delle ultime due annate, il contributo complessivo della proprietà raggiunge così 89,25 milioni. Risorse che hanno permesso al club di sostenere il programma di investimenti e mantenere un patrimonio netto positivo, pari a 32,34 milioni di euro.

Il progetto del gruppo non riguarda soltanto la gestione della squadra e della società, ma guarda anche allo sviluppo delle infrastrutture. In questo percorso rientrano la valorizzazione dello stadio Renzo Barbera, candidato a ospitare le gare di Euro 2032, e la progettazione di un futuro impianto.

Il bilancio restituisce dunque l'immagine di un Palermo ancora impegnato in una fase di investimenti significativi, ma con diversi indicatori in miglioramento. La crescita dei ricavi, la riduzione delle perdite e il costante sostegno finanziario del City Football Group rappresentano le basi su cui la società rosanero intende proseguire il proprio percorso di sviluppo.