La trasferta di Catanzaro non sarà una partita come le altre per alcuni protagonisti del Palermo. A distanza di mesi dalla semifinale playoff della scorsa stagione, il ritorno al Ceravolo rappresenta infatti l'occasione per provare a prendersi una rivincita sportiva dopo l'eliminazione subita contro i calabresi. Come racconta il Giornale di Sicilia, sono sette i rosanero che potrebbero partire dal primo minuto e che avevano vissuto da protagonisti quella serata:. A loro si aggiungono, che dovrebbero iniziare dalla panchina.

Un gruppo che conosce bene il peso di quella sconfitta e che domani avrà la possibilità di tornare protagonista sullo stesso campo, questa volta con l'obiettivo di ottenere un risultato differente. Nella semifinale d'andata erano partiti titolari Magnani, Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia e Pohjanpalo, mentre Johnsen era entrato al 7' della ripresa e Gyasi al 46'. Adesso le prospettive sono cambiate: tutti, fatta eccezione per uno tra Magnani e Peda e per Gyasi, sono candidati a partire dall'inizio nella formazione di Inzaghi.

Anche il contesto della sfida sarà profondamente diverso rispetto a quello della passata stagione. Allora Palermo e Catanzaro si contendevano un posto nella finale dei playoff, con l'obiettivo comune di continuare a inseguire la promozione. Oggi lo scenario è cambiato: i rosanero arrivano in Calabria da primi della classe e vogliono consolidare il proprio primato, mentre i giallorossi si trovano nelle zone basse della classifica e hanno bisogno di punti per risalire.

Per la squadra di Inzaghi sarà dunque un'occasione importante per confermare il percorso di crescita e dimostrare di aver raggiunto la continuità necessaria per recitare un ruolo da protagonista in campionato. Il primato rappresenta il risultato del lavoro svolto finora, ma impone anche di mantenere alta la concentrazione: ogni trasferta nasconde difficoltà, soprattutto contro una formazione chiamata a invertire la propria rotta.

Per i sette rosanero che potrebbero partire titolari, però, ci sarà anche una motivazione personale. Tornare al Ceravolo dopo quella semifinale significa ritrovare un luogo legato a una delusione ancora viva nella memoria sportiva. Questa volta non ci sarà in palio l'accesso alla finale playoff, ma tre punti importanti per proseguire la corsa in campionato e difendere la vetta della classifica.

Il Palermo si presenta in Calabria con ambizioni e prospettive differenti rispetto alla scorsa stagione. Per alcuni dei suoi protagonisti, tuttavia, la partita avrà un significato ulteriore: trasformare il ricordo di quella sconfitta in una piccola rivincita sul campo.