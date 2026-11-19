Il Palermo si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, ma il calendario fitto delle prossime settimane dovrà essere affrontato con una coperta diventata improvvisamente corta, soprattutto in difesa. Sabato, nella trasferta contro il Catanzaro,dovrà fare i conti con assenze pesanti come quelle di. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il reparto arretrato si ritrova con poche alternative proprio alla vigilia di un vero e proprio tour de force, caratterizzato anche da turni infrasettimanali.

La situazione più delicata riguarda il capitano Bani, costretto a uscire anzitempo nella sfida contro il Pisa a causa di una lesione. Il suo recupero non appare imminente: l'obiettivo è provare a riaverlo prima della sosta per le festività natalizie, ma, qualora non fosse possibile, il numero 13 rosanero tornerebbe a disposizione soltanto nel nuovo anno. In queste ultime partite, tuttavia, Inzaghi ha potuto contare su Magnani e Peda, entrambi in buona condizione e capaci di offrire garanzie in sua assenza.

Contro il Catanzaro sarà proprio tra i due a giocarsi una maglia da titolare nel ruolo di centrale di destra, con Magnani leggermente favorito. Peda, però, rappresenta una risorsa preziosa per la sua duttilità: a differenza dell'ex Reggiana, può essere impiegato anche come terzino destro. Una soluzione importante considerando che, in quella posizione, Cassandro è attualmente l'unico difensore di ruolo a disposizione. Pierozzi, infatti, dovrà rimanere ai box ancora per alcuni mesi e non potrà contribuire alle rotazioni nel breve periodo.

Anche sul versante sinistro le scelte appaiono praticamente obbligate. L'assenza di Barba lascia spazio a Ceccaroni, destinato a essere nuovamente il centrale titolare di quella zona della difesa. Il numero 32 è tra i giocatori maggiormente impiegati in questo avvio di stagione, al pari di Augello. L'esterno ex Sampdoria e Cagliari è l'unico rosanero a non essere mai uscito dal campo finora, nonostante la presenza di Bozzolan, che continua a spingere per trovare maggiore spazio, come riconosciuto dallo stesso Inzaghi.

Al momento, dunque, il Palermo può contare su appena quattro difensori, Cassandro, Magnani, Peda e Ceccaroni, per coprire tre posti. Una situazione che richiederà particolare attenzione nella gestione delle energie, soprattutto perché da qui alla fine dell'anno non ci saranno ulteriori pause e la squadra sarà chiamata a scendere in campo con continuità, affrontando anche gli impegni infrasettimanali.

Il calendario non concede tregua e Inzaghi dovrà dosare con attenzione le forze dei suoi uomini, in attesa di recuperare qualche elemento fondamentale per ampliare nuovamente le possibilità di scelta. La trasferta di Catanzaro sarà soltanto il primo appuntamento di un periodo intenso, nel quale la tenuta del reparto arretrato potrebbe diventare uno dei fattori determinanti.