Saràdi Teramo a dirigere la sfida tra, in programma sabato allo stadio Ceravolo. Una designazione che riporta alla mente dei tifosi rosanero l'amara semifinale playoff dello scorso maggio, quando il fischietto abruzzese aveva già arbitrato il confronto in Calabria, conclusosi con una sconfitta pesantissima per la squadra allora guidata da Inzaghi. Come ricorda il Giornale di Sicilia, quella rimane l'unica battuta d'arresto del Palermo nei sette precedenti con l'arbitro.

Nel complesso, considerando anche la partita di sabato, saranno otto gli incroci tra Feliciani e il club di viale del Fante. Il bilancio attuale parla di tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Prima della semifinale playoff di maggio, l'arbitro aveva diretto anche un altro Catanzaro-Palermo, nell'aprile 2025: in quell'occasione i rosanero si imposero per 1-3, senza particolari episodi arbitrali.

Tra i precedenti più recenti figura anche l'1-1 contro la Reggiana dell'aprile scorso, una partita caratterizzata da un errore evidente: il tocco di mano in area di Belardinelli non venne rilevato né dall'arbitro in campo né dal Var. Gli altri incroci risalgono invece al dicembre 2020 contro il Bari, terminato 1-1, alla semifinale playoff di Serie C contro la Feralpisalò del maggio 2022, vinta 1-0 dai rosanero, al 3-3 con il Pisa dell'ottobre dello stesso anno e alla vittoria per 1-2 sul campo dell'Ascoli nel gennaio 2023.

Al Ceravolo Feliciani sarà affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti. Il quarto uomo sarà Allegretta, mentre al Var ci sarà Piccinini, con Gariglio nel ruolo di Avar.

Oltre alle designazioni arbitrali, la Lega B ha ufficializzato anche il programma delle partite dalla 21ª alla 23ª giornata. Il Palermo affronterà il Pisa al Barbera sabato 16 gennaio alle 19.30, sarà poi impegnato in trasferta contro il Südtirol sabato 23 gennaio alle 15 e tornerà a giocare in casa contro l'Arezzo sabato 30 gennaio, ancora alle 19.30.

È già stato definito anche l'appuntamento che aprirà il 2027 per i rosanero: la sfida contro l'Empoli, in programma al Barbera sabato 9 gennaio alle 17.15. Un calendario che permette alla squadra di Inzaghi di conoscere con anticipo date e orari dei primi impegni del nuovo anno.