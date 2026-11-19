Conin panchina il Palermo ha già dimostrato di poter spezzare tabù e invertire tendenze negative. L'ultimo esempio è arrivato a ottobre, mese storicamente complicato per i rosanero ma che quest'anno ha portato quattro vittorie e un pareggio. Adesso, però, c'è un'altra tradizione da provare a cancellare: quella che riguarda le partite disputate a cavallo della sosta di novembre. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dall'arrivo delnel 2022 il Palermo non è mai riuscito a conquistare una vittoria in questo particolare periodo della stagione.

Un bilancio fatto esclusivamente di pareggi e sconfitte, sia nelle gare precedenti alla pausa sia in quelle successive. Una serie negativa che i rosanero sperano di interrompere proprio nella trasferta contro il Catanzaro, dopo il pareggio ottenuto ad Ascoli prima della sosta per le Nazionali.

La tradizione è iniziata nel 2022, quando il Palermo ha perso contro il Cosenza il 12 novembre per 3-2 e successivamente contro il Venezia il 27 novembre per 0-1. Nel 2023 è arrivata una nuova sconfitta, questa volta contro il Cittadella il 12 novembre (0-1), seguita dal pareggio per 1-1 contro la Ternana il 26. Doppia «X» nel 2024, con i rosanero che hanno raccolto due pareggi per 1-1 contro Frosinone, l'8 novembre in trasferta, e Sampdoria, il 24 al Barbera.

Anche nella scorsa stagione il copione non è cambiato. Con Inzaghi già alla guida della squadra e due trasferte consecutive, proprio come nel campionato attuale, il Palermo ha rimediato una sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia l'8 novembre e un pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella il 22. Quest'anno la sequenza è cominciata con il pari di Ascoli, arrivato comunque su un campo difficile contro una delle squadre più in forma della Serie B.

Al Ceravolo, dunque, i rosanero troveranno un avversario in una situazione di classifica e di morale differente, ma determinato a risalire. Un'altra occasione per dimostrare che anche questa tradizione può essere superata.

C'è però un dato che offre fiducia a Inzaghi: il rendimento del Palermo dopo le soste per le Nazionali. L'ultima partita disputata in seguito a una pausa è coincisa con una delle migliori prestazioni offensive della stagione, il successo per 2-4 sul campo dell'Empoli, arrivato dopo tre settimane senza impegni a causa della Nations League. Più in generale, con Inzaghi in panchina, i rosanero non hanno mai perso dopo una sosta: il bilancio parla di tre vittorie e altrettanti pareggi.

A Catanzaro, quindi, il Palermo avrà l'opportunità di cancellare una tradizione negativa e proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Anche un pareggio, indipendentemente dai tabù, rappresenterebbe però un rallentamento nella possibilità di allungare sulle inseguitrici. L'obiettivo è trasformare il pomeriggio calabrese in una festa e aggiungere un altro record da sfatare al percorso della squadra di Inzaghi.