L'avventura diall'Athletic Club Palermo potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Le strade del direttore generale e della società nerorosa sembrano infatti vicine a separarsi, con il dirigente che sarebbe intenzionato a lasciare l'incarico per motivi personali. Come riportato dal Giornale di Sicilia, l'ex dirigente del Palermo dell'era Zamparini saluterà ufficialmente il club lunedì 23 novembre, alle 18, nel corso di una conferenza in programma a La Cavallerizza.

Sarà l'occasione per congedarsi dalla società e ripercorrere il cammino condiviso negli ultimi mesi. Perinetti era arrivato all'Athletic Club Palermo nel giugno 2025, assumendo un ruolo centrale nella costruzione del progetto sportivo. Il direttore generale aveva allestito la squadra protagonista della scorsa stagione di Serie D, capace di rimanere a lungo in testa alla classifica e di chiudere il campionato al quarto posto, nonostante le risorse limitate a disposizione.

Un percorso che potrebbe dunque interrompersi dopo poco più di un anno, con la conferenza di lunedì destinata a chiarire ufficialmente i motivi e i dettagli della separazione. Perinetti, già protagonista nel calcio palermitano durante l'esperienza con il club rosanero di Maurizio Zamparini, si prepara così a salutare una nuova realtà della città.