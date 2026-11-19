La doppietta realizzata con la Finlandia ha restituito fiducia a, che adesso vuole ritrovare la stessa incisività anche con la maglia del Palermo. L'attaccante rosanero si avvicina alla trasferta di sabato contro il Catanzaro con l'obiettivo di interrompere un digiuno realizzativo in campionato che dura ormai da oltre un mese. Come racconta il Giornale di Sicilia, il centravanti è reduce da una prestazione da protagonista nel successo per 7-2 contro San Marino in Nations League, impreziosita da due gol e un assist.

Un risultato importante per ritrovare il sorriso con la propria nazionale e confermare il peso del numero 20 all'interno della selezione finlandese. Adesso, però, Pohjanpalo vuole trasferire questa fiducia anche in Sicilia, tornando a essere decisivo sotto porta.

In Serie B il suo bottino è fermo a due reti. L'ultima risale al 10 ottobre, nella sfida contro l'Empoli, mentre il primo centro era arrivato il 7 settembre contro la Sampdoria. Da allora il centravanti non è più riuscito a esultare in campionato, pur continuando a offrire un contributo importante alla squadra. Inzaghi continua infatti a fare grande affidamento sulle sue qualità, soprattutto sulla capacità di creare spazi e favorire gli inserimenti dei compagni. Un lavoro che lo rende un riferimento offensivo anche quando non riesce a trovare la conclusione vincente.

Il rendimento complessivo della stagione racconta comunque una situazione più positiva: tra campionato e Coppa Italia, Pohjanpalo ha collezionato cinque gol e quattro assist, confermandosi uno degli elementi più importanti nell'economia offensiva rosanero. Non soltanto un finalizzatore, ma anche un attaccante capace di partecipare alla costruzione della manovra e mettere i compagni nelle condizioni di andare a segno.

La doppietta con la Finlandia rappresenta dunque un'iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Con la nazionale ha raggiunto quota 95 presenze e 24 reti, arricchendo ulteriormente il proprio percorso con l'ultima prestazione contro San Marino. Numeri che testimoniano la sua confidenza con il gol e che adesso il Palermo spera di ritrovare anche in campionato.

La trasferta di Catanzaro arriva in un momento significativo: i rosanero vogliono consolidare il primato in classifica e ritrovare il contributo realizzativo del loro centravanti più atteso. Pohjanpalo cercherà di sfruttare la spinta degli impegni internazionali per interrompere il digiuno e tornare a incidere in una partita nella quale potrebbe rivelarsi decisiva la sua capacità di concretizzare il lavoro della squadra.

La sfida del Ceravolo proporrà anche un interessante confronto a distanza con Pietro Iemmello. Il capitano del Catanzaro condivide con Pohjanpalo una statistica particolare: entrambi hanno realizzato soltanto due gol in questo campionato. Anche l'attaccante giallorosso è a secco da tempo, con l'ultima rete segnata il 12 settembre. Due centravanti abituati a essere protagonisti, accomunati da un digiuno che adesso entrambi proveranno a interrompere.