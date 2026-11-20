L'influenza è ormai alle spalle eè pronto a tornare protagonista con il Palermo. Dopo aver saltato gli impegni della Nazionale Under 21 a causa dei problemi di salute, l'attaccante ha recuperato la condizione ed è pronto a rituffarsi sul campionato. Come racconta il Giornale di Sicilia, conancora ai box per gli ultimi giorni, sarà nuovamente il numero 9 a occupare la posizione di ala destra nell'undici diin occasione della trasferta di Catanzaro.

Prima della pausa per le Nazionali, Vavassori era stato tra i giocatori più in forma dell'intera Serie B. Nelle ultime quattro partite aveva realizzato altrettante reti: un gol contro Carrarese e Pisa, ai quali si è aggiunta la doppietta contro il Vicenza. Soltanto Belotti è riuscito a tenere lo stesso ritmo realizzativo nel periodo considerato. Con le due reti messe a segno contro il Padova, il bottino complessivo in campionato è salito a sei gol, ai quali si aggiunge quello realizzato in Coppa Italia, per un totale di sette marcature stagionali.

L'obiettivo adesso è confermare questo rendimento, anche se il prossimo rientro di Strefezza potrebbe aumentare la concorrenza e ridurre gli spazi a disposizione. Vavassori, intanto, vuole lasciarsi alle spalle la prestazione opaca di Ascoli, nella quale è rimasto a secco e ha perso il pallone da cui è nato il vantaggio dei padroni di casa. Una prova condizionata, però, da una condizione fisica precaria: prima la sostituzione all'intervallo, poi l'esclusione dalla lista dei convocati dell'Italia Under 21, nonostante il commissario tecnico Baldini avesse manifestato interesse per averlo a disposizione.

La mancata convocazione rappresenta ormai un capitolo chiuso. Se continuerà a mantenere i numeri mostrati nella prima parte della stagione, per il classe 2005 potranno arrivare nuove opportunità in azzurro, con gli Europei di giugno 2027 già all'orizzonte. Per il momento, però, l'attenzione è tutta rivolta al Palermo e alla sfida del Ceravolo. Inzaghi, al momento della presentazione dell'attaccante, lo aveva scherzosamente invitato a raggiungere quota 10-15 gol: con sette reti già realizzate tra campionato e Coppa Italia, la doppia cifra entro la fine del 2026 è un traguardo alla portata, a patto di proseguire sulla strada intrapresa.