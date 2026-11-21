Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa affrontando una trasferta ricca di insidie. Al Ceravolo, contro il Catanzaro, i rosanero cercano tre punti per difendere il primo posto e dare continuità al percorso costruito nella prima parte della stagione. Come racconta il Giornale di Sicilia,dovrà però fare i conti con diverse assenze, che riducono soprattutto le alternative a disposizione nel reparto difensivo.

Alle indisponibilità già note di Palumbo, Strefezza e Barba si sono aggiunti Bozzolan ed Estevez, entrambi fermati da un sovraccarico muscolare. Per Barba, inoltre, gli ulteriori accertamenti hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Una situazione che costringerà il tecnico a gestire con attenzione le risorse a disposizione, in una partita importante per riprendere il cammino dopo la pausa.

La sfida del Ceravolo porta con sé anche il ricordo della semifinale d'andata dei playoff della scorsa stagione, quando il Palermo uscì sconfitto e vide complicarsi definitivamente la strada verso la promozione. A distanza di alcuni mesi, i rosanero ritrovano lo stesso stadio, ma in un contesto profondamente diverso. La squadra siciliana occupa il primo posto in classifica, mentre il Catanzaro è ultimo e ha cambiato guida tecnica con l'arrivo di Mignani. Una differenza importante sulla carta, che non dovrà però trasformarsi in un motivo di sottovalutazione: i calabresi avranno il sostegno del proprio pubblico e la necessità di conquistare punti per risalire.

C'è poi l'incognita legata alla ripartenza dopo due settimane senza impegni ufficiali. Il Palermo dovrà ritrovare subito ritmo, intensità e concentrazione, evitando di perdere le certezze maturate nella prima parte del campionato. Una vittoria permetterebbe di consolidare la leadership e lanciare un segnale alle dirette concorrenti, oltre a rappresentare una sorta di rivincita rispetto alla delusione della scorsa stagione.

Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perin, con Cassandro sulla corsia destra. Al centro della difesa, Peda appare favorito su Magnani per affiancare Ceccaroni, mentre Augello agirà a sinistra. In mezzo al campo potrebbe esserci una nuova opportunità per Mazzitelli, destinato ad affiancare Ranocchia: per il centrocampista potrebbe essere una delle ultime occasioni prima di lasciare spazio in lista al rientrante Strefezza.

Sulla trequarti dovrebbero trovare posto Hernani, Johnsen e Vavassori, quest'ultimo nuovamente a disposizione dopo aver smaltito l'influenza. Il principale dubbio riguarda invece il centravanti. Pohjanpalo, reduce dagli impegni con la Finlandia, potrebbe partire dalla panchina per recuperare energie. In conferenza stampa Inzaghi ha manifestato l'intenzione di concedere una possibilità dal primo minuto a Gabrielloni: la trasferta di Catanzaro potrebbe quindi rappresentare l'occasione giusta per l'attaccante. Le ultime decisioni arriveranno a ridosso del fischio d'inizio.