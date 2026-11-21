I numeri delle prime undici giornate raccontano due squadre dagli andamenti profondamente diversi e mettono in evidenza alcuni aspetti che potrebbero rivelarsi decisivi nella sfida del Ceravolo. Come emerge dall'analisi del Giornale di Sicilia,tendono a esprimersi meglio nella seconda parte delle partite, ma con risultati opposti. Per i rosanero, in particolare, potrebbe diventare importante sfruttare le difficoltà difensive dei calabresi, soprattutto negli ultimi minuti.

Il dato più significativo riguarda proprio il finale di gara. Dal 75' in poi il Palermo ha realizzato sette reti, un primato in Serie B. Il Catanzaro, invece, nello stesso intervallo di tempo ha incassato sette gol, tanti quanti quelli segnati dai rosanero. Un'occasione da sfruttare per la squadra di Inzaghi, che dovrà comunque prestare attenzione anche all'approccio iniziale: i giallorossi, infatti, non hanno mai subito reti nel primo quarto d'ora.

Le difficoltà della formazione calabrese emergono soprattutto osservando il rendimento difensivo. Con 23 gol incassati, il Catanzaro possiede la seconda peggior difesa del campionato e mostra particolare fragilità sulle palle inattive. Sono dieci le reti subite da situazioni di questo tipo, sette delle quali arrivate su colpo di testa. Un dato che potrebbe offrire al Palermo ulteriori opportunità per colpire.

Anche il confronto offensivo evidenzia un divario importante. Il Catanzaro ha costruito 17 grandi occasioni da gol, trasformandole con una percentuale di realizzazione del 7%. Il Palermo, invece, ne ha create 44, con un'efficacia del 13%. Non sorprende, quindi, che i rosanero siano arrivati a quota 25 gol, il miglior attacco della Serie B, mentre i calabresi si siano fermati a 11.

C'è però un fondamentale nel quale il Catanzaro riesce a fare meglio: la circolazione del pallone. I giallorossi hanno effettuato quasi 500 passaggi in più rispetto al Palermo, con una percentuale di precisione dell'85%, contro l'81% della squadra di Inzaghi. I rosanero dovranno quindi essere bravi anche a sfruttare le ripartenze: finora hanno già segnato cinque gol in contropiede, mentre il Catanzaro ne ha subiti sei in questa situazione.

Il quadro statistico offre dunque diversi spunti in vista della partita: dalla solidità iniziale dei calabresi alle difficoltà nel finale, passando per la differenza nella produzione offensiva. Per il Palermo, la capacità di mantenere alta l'intensità e sfruttare le occasioni potrebbe fare la differenza.