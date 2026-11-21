Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si è espresso, al termine di Catanzaro-Palermo 3-1, ai canali ufficiali del club, analizzando la prima sconfitta stagionale dei rosanero e guardando già al prossimo impegno contro il Südtirol.

INZAGHI

Mister, Catanzaro-Palermo 3-1, la tua analisi sulla partita?

"È stata una partita strana, perché dal campo mi sembrava che avessimo la partita in mano. Purtroppo, ogni volta che ci hanno fatto un cross o un tiro abbiamo preso gol, per cui dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Secondo me, però, la squadra ha fatto anche una discreta partita, ma il risultato non ci premia. Ci rimbocchiamo le maniche: abbiamo sei punti di vantaggio sulla terza. Prima o poi doveva arrivare la sconfitta, speravamo il più lontano possibile, ma questo non può cancellare tutto quello che di buono sta facendo questa squadra. Adesso riempiamo il nostro stadio e pensiamo a martedì, perché avere sei punti di vantaggio sulla terza è un grande traguardo. Speriamo di tornare subito a vincere."

Prima sconfitta della stagione quest'oggi: come si trasforma la rabbia in energia positiva in così poco tempo?

"Guardando la classifica e pensando che martedì è vicino, che giochiamo nel nostro stadio e che tornare a vincere ci darebbe una grandissima classifica. Purtroppo dobbiamo voltare subito pagina e prendere spunto dagli errori per migliorarci. Mettiamoci alle spalle questa partita e pensiamo subito a martedì."

Testa già al Südtirol: come si prepara questa partita? Oggi la squadra ha battuto la Cremonese.

"La Serie B è così, non esiste una partita tra prima e ultima in classifica: lo abbiamo visto oggi. Il Südtirol ha battuto la Cremonese e ha pareggiato a Pisa, ma a noi interessa poco. Giochiamo davanti al nostro pubblico e abbiamo subito voglia di tornare in campo e vincere."