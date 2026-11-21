Le parole del tecnico e del difensore dopo la sconfitta al Ceravolo.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
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