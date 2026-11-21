Pietro Ceccaroni ha commentato la sconfitta del Palermo, soffermandosi sulla necessità di voltare immediatamente pagina e preparare la prossima sfida casalinga.

Pietro, Catanzaro-Palermo 3-1, che partita è stata?

"È stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una squadra su un campo difficile. Sappiamo che la Serie B è molto insidiosa e che tutte le partite sono toste. Siamo rammaricati per il risultato e per la prestazione, ma sappiamo che martedì si torna in campo carichi per tornare a vincere davanti al nostro pubblico."

C'è molto dispiacere per la prima sconfitta della stagione, ma anche tanta voglia di lasciarsela subito alle spalle.

"Sì, certo. Per fortuna giochiamo subito, come ho detto. Una partita storta ci può stare. Dobbiamo dimostrare che il Palermo non è quello di oggi, ma quello delle prime undici partite. Abbiamo subito la possibilità di farlo."

Testa già al Südtirol, che oggi ha battuto la Cremonese. Come si prepara questa partita in poco tempo?

"Lo sappiamo, tutte le partite sono insidiose. Non ci sono partite scontate in Serie B. Anche le grandi squadre, quelle che sono scese dalla Serie A l'anno scorso, stanno faticando. Anche oggi siamo venuti qui, su un campo difficile, e sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Il Südtirol è una squadra che gioca bene e ha giocatori di qualità. Dobbiamo fare il massimo per disputare una grande partita e portare a casa il risultato."