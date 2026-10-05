Il Palermo può contare su una vera e propria “linea verde”. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra i segreti dell’avvio sprint dei rosanero c’è proprio l’impatto degli Under, con Vavassori e Fortin già capaci di ritagliarsi un ruolo importante e Bozzolan pronto a seguirli. Un passo in avanti evidente rispetto alla scorsa stagione, quando diversi giovani faticavano a trovare spazio: oggi, invece, gli Under 23 non sembrano più semplici comprimari, ma giocatori in grado di aumentare il livello della squadra.

Il simbolo di questa crescita è Vavassori, autore del gol decisivo contro il Padova prima della sosta. Il ventenne, arrivato in prestito dall’Atalanta, ha trovato proprio contro i biancoscudati i suoi primi gol in Serie B, confermando quelle caratteristiche di imprevedibilità e talento che mancavano alla squadra. I suoi guizzi, secondo il quotidiano, rappresentano un fattore importante per un Palermo che può così contare su una maggiore imprevedibilità nella fase offensiva.

Importante anche il rendimento di Fortin, classe 2003 arrivato dal Lens in prestito con diritto di riscatto. Il portiere ha risposto presente ogni volta che Inzaghi lo ha chiamato in causa, prima per sostituire Joronen dopo l'infortunio contro il Lecce in Coppa Italia e poi per prendere il posto di Perin. Personalità e maturità hanno permesso a Fortin di gestire bene anche la pressione, diventando una valida alternativa tra i pali.

Adesso, invece, è il momento di Bozzolan. Il 22enne, arrivato dalla Reggiana, è il vice di Augello sulla fascia sinistra e gode della fiducia di Inzaghi. Il suo momento potrebbe arrivare presto, anche grazie alla sua duttilità: negli allenamenti è stato provato non soltanto come terzino mancino, ma anche come esterno alto a destra e, all'occorrenza, come mezzala.

Fonte: Corriere dello Sport