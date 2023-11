Serie B, decisioni Giudice Sportivo: un turno a Gastaldello, salta Palermo-Brescia

Il Giudice Sportivo , al termine della dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie BKT , ha squalificato tre giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Nikolaou (Spezia), Scognamillo (Catanzaro) e Verre (Sampdoria). Un turno anche per Daniele Gastaldello , tecnico del Brescia , che salterà dunque la sfida contro il Palermo , in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla Lega B:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Cosenza, Cremonese, Lecco, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.